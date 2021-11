House of Gucci: una clip dal film e la featurette su Maurizio Gucci

MGM ha rilasciato due nuovi video per House of Gucci: il primo è una clip con Lady Gaga e Salma Hayek, il secondo una featurette su Maurizio Gucci / Adam Driver.

Nella nuova clip pubblicata da MGM per House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott dallo strepitoso cast, vediamo Salma Hayek e Lady Gaga nei ruoli di Pina Auriemma e Patrizia Reggiani, intente nella lettura dei tarocchi. Inoltre, è disponibile anche una interessante featurette sul personaggio interpretato da Adam Driver, Maurizio Gucci.

House of Gucci è ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci. La casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia.

Nel cast del film, tra gli altri, Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons e Al Pacino: la pellicola sarà nelle sale dal 16 dicembre.

