Epic Games acquisisce Harmonix, lo sviluppatore di Band Hero

Harmonix, sviluppatore che da sempre ha lavorato nel mondo dei giochi musicali grazie a franchise di successo come Rock Band e Guitar Hero, è stata ufficialmente acquisita da parte di Epic Games. Nuovo colpo per lo sviluppatore di Fortnite, che grazie al suo negozio virtuale e al battle royale continua a diventare sempre più importante per quel che riguarda il mondo di videogiochi, considerando anche precedenti investimento come Psyonix, autore di Rocket League.

All’effettivo, non è ancora chiaro l’obiettivo che il nuovo studio avrà fra le fila di Epic Games, anche se è già stato confermato che in qualche modo sarà presente una collaborazione nel mondo di Fortnite, magari con delle modalità a sé stanti del battle royale, o con delle semplici implementazioni. Trovate qui di seguito la dichiarazione ufficiale rilasciata in occasione dell’acquisizione di Epic Games sul blog ufficiale di Harmonix:

Negli ultimi 26 anni ci siamo spinti al fine di ridefinire il modo in cui le persone sperimentano e interagiscono con la musica. Dai primi tempi con Guitar Hero, Rock Band, Dance Central, i nostri titoli VR, Fuser, e tutto quello che c’è stato in mezzo, abbiamo aspirato a ridefinire quello che un gioco musicale può essere. Ora, continueremo a lavorare con Epic per sfidare le aspettative mentre portiamo il nostro brand unico del gaming musicale nel metaverso, e non potremmo essere più entusiasti.

Resta comunque da considerare il fatto che lo sviluppatore continuerà a rilasciare titoli delle proprie serie, dopo il recente Fuser di successo, come confermato in via ufficiale per tranquillizzare i fan appassionati delle principali serie della software house, i quali potranno continuare a vivere le esperienze in questione senza notare grossi cambiamenti in seguito all’acquisizione da parte di Epic Games. Staremo a vedere quali saranno i prossimi progetti della compagnia, ora che questa nuova frontiera per lo sviluppatore si è aperta.