Dodge manda in pensione Charger e Challenger, l’addio nel 2024

Nel 2024 Dodge manderà in pensione le due muscle car Charger e Challenger. È un addio definitivo? Non ci crediamo nemmeno un po'. Tutto pronto per il primo EV.

Dodge manderà in pensione le sue due auto più iconiche. A partire dal 2024 non venderà più le Dodge Challenger e Charger, auto simbolo delle muscle car made in USA. Un addio definitivo? Non ci crediamo nemmeno un po’. Figuriamoci se Dodge e Stellantis si fanno sfuggire l’opportunità di riutilizzare i due rispettivi brand in chiave elettrica.

E, infatti, nel 2022 rivelerà la prima Dodge sportiva completamente elettrica, uscita nelle concessionarie fissata per il 2024. Poi toccherà ad una vettura ibrida plug-in. Insomma, la direzione è quella.

Così nel 2024 ad andare in pensione saranno le Dodge Charger e Challenger attualmente sul mercato. Il loro segmento non verrà lasciato vuoto molto a lungo.

Dodge continuerà comunque a cercare di accontentare entrambe le fazioni: gli entusiasti delle auto elettriche ed i loro detrattori. “Ad un certo punto sono sicuro che entrambe le fazioni si uniranno in un unico gruppo, ma nessuno sa quando questo succederà”, dice il CEO della grintosa casa automobilistica americana. Durante i prossimi due anni Dodge presenterà tre nuovi veicoli pensati proprio per accontentare tutti gli appassionati delle quattro ruote, nessuno escluso.

Tim Kuniskis, CEO di Dodge, per il momento si mantiene ancora su toni vaghi. La nuova elettrica ad alte performance sfrutterà il brand della Charger o della Challenger? ‘No comment’. Sarà l’elettrica più veloce di sempre? Anche su questo Kuniskis preferisce tacere. Ormai manca poco, tra pochi mesi conosceremo almeno parte delle risposte a queste due domande.