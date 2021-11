Ant-Man 3: finite le riprese del nuovo film Marvel

Le riprese di Ant-Man 3, intitolato Ant-Man & The Wasp: Quantumania, sono ufficialmente finite, e la notizia è stata diffusa dal regista Peyton Reed, che con un messaggio su Twitter ha espresso tutto il suo entusiasmo per la buona riuscita di questa parte di produzione.

Ecco il post di Peyton Reed sulla fine delle riprese di Ant-Man 3.

Principal photography on ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA is now complete! Can’t wait to show you all what we’ve been up to…

(Art by Mark James Hiblin) pic.twitter.com/wgPcewSakx

— Peyton Reed (@MrPeytonReed) November 23, 2021