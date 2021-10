Ant-Man 3: Bill Murray rivela di essere coinvolto nel film Marvel

E così anche Bill Murray entra a far parte del Marvel Cinematic Universe: il popolare attore durante un’intervista al giornale tedesco Frankfurter Allgemeine avrebbe rivelato di aver lavorato di recente su un film Marvel diretto da Peytoon Reed, ed a questo punto è facile accostare le informazioni per risalire ad Ant-Man 3.

Ecco le parole di Murray:

Di recente ho fatto un film Marvel. Probabilmente non dovrei dirlo, ma non fa nulla. Alcune persone potrebbero rimanere sorprese per questa cosa, ma posso dire che conosco il regista, e si tratta di una persona divertente, umile, insomma, ha tutto ciò che desideri da un regista. E quando ha diretto Ragazze nel Pallone diversi anni fa ha fatto un lavoro dannatamente buono. Perciò ho accettato.

Ragazze nel Pallone è un film del 2000 (tra l’altro disponibile su Amazon Prime Video) diretto da Peytoon Reed. Perciò è chiaro che, essendo Reed il regista di Ant-Man And The Wasp: Quantumania, Murray si stia riferendo proprio a questo lungometraggio.

L’interprete ha poi continuato parlando del fatto che, considerando Reed un apprezzabile regista, ha deciso di cimentarsi in un film Marvel “anche se non sono interessato a queste grandi produzioni di cinecomics. Volevo provare a capire come ci si trova a lavorare in un lungometraggio Marvel, ma non credo che ci ritornerò una seconda volta”.

Murray ha quindi già messo le mani avanti, ma, nel frattempo ci godremo questa sua apparizione in Ant-Man 3.