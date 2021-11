Trolls 3: il film d’animazione uscirà a novembre del 2023

La Universal ha stabilito la data d’uscita per il lungometraggio d’animazione della Dreamworks intitolato Trolls 3, che arriverà nelle sale cinematografiche il 17 novembre 2023. Si tratta del terzo capitolo della saga che ha avuto i predecessori Trolls e Trolls World Tour come film campioni d’incassi.

L’uscita di Trolls 3 a novembre 2023 sarà esclusivamente per le sale cinematografiche, mentre il lungometraggio precedente, Trolls World Tour, ha avuto una distribuzione avvenuta solo in digitale, considerando che è uscito in piena pandemia, ad aprile 2020. Nonostante ciò il film ha ottenuto 100 milioni di dollari di guadagni.

Il primo lungometraggio della saga, Trolls, ha invece guadagnato ben 350 milioni di dollari, ed ha anche ottenuto una candidatura agli Oscar per la migliore canzone, Can’t Stop the Feeling, cantata da Justin Timberlake. Il brand di Trolls è arrivato a espandersi nel tempo, diventando anche una serie animata, un videogioco, e dando il via ad uno show dal vivo capace di essere portato in tour.

Il primo lungometraggio di Trolls è disponibile su Netflix: si tratta di un film del 2016 diretto da Mike Mitchell e Walt Dohrn, basato sulle bambole Troll dolls create da Thomas Dam. Mentre Trolls World Tour è presente su Amazon Prime Video.