MIUI 13: spunta una lista dei 118 presunti dispositivi compatibili

La MIUI targata Xiaomi continua ad avere successo, e non mancano nuove versioni che continuamente aumentano le possibilità dei dispositivi della compagnia cinese, ma mentre siamo attualmente fermi alla 12.5, sembra che per la MIUI 13 non servirà davvero aspettare molto tempo. Vi abbiamo parlato dell’articolo a cui potete accedere attraverso il seguente link di come il lancio sembra infatti ormai a dir poco prossimo, e adesso una lista di dispositivi compatibili è anche arrivata.

Parliamo di un totale di 118 dispositivi, i quali sono stati svelati da Xiaomiui, il che sottolinea di conseguenza come il tutto non sia ufficiale, ma pare sarà confermato a breve (magari con qualche piccola variazione) da parte dell’azienda, visto che si tratta di una fonte particolarmente affidabile. Potete vedere i device nell’immagine qui di seguito.

Anche dei modelli del 2019 vengono inclusi fra gli articoli che potranno essere aggiornati, e si parla quindi anche questa volta di un supporto particolarmente espansivo del colosso per i suoi device.

Restiamo in ogni caso attualmente in attesa di informazioni ufficiali da parte della compagnia, la quale stando a quel che sappiamo dovrebbe rilasciare nella giornata del1 6 dicembre i nuovi Xiaomi 12, cogliendo l’occasione per presentare anche in via definitiva la MIUI 13.