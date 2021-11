MIUI 13: sembra che il lancio sia particolarmente vicino

Mentre siamo in attesa di poter finalmente mettere mano sulla MIUI 12.5, che dovrebbe essere rilasciata approssimativamente nel mese di dicembre 2021, si inizia già a parlare di quando finalmente Xioami svelerà la MIUI 13 e rilascerà la nuova versione per i suoi dispositivi.

A far ripartire le voci è stato Lu Weibing, general manager del brand di Redmi, il quale ha detto esplicitamente che la MIUI 12.5 è arrivata, chiedendo (ironicamente) “quanto potrà essere lontana la MIUI 1X?”.

Lei Jun, CEO di Xiaomi, come riportano le pagine di GizChina aveva dichiarato quest’estate che avremmo finalmente avuto a che fare con il nuovo sistema già entro la fine dell’anno, ma considerando quando uscirà la MIUI 12.5 è possibile che le aspettative non vengano rispettate.

Ci troviamo in ogni caso probabilmente in un periodo particolarmente vicino al debutto dell’aggiornamento, e anche nel caso in cui questo fosse stato rinviato, è possibile che Xiaomi abbia modo di rilasciare il tutto già nella fase iniziale del prossimo anno. Restiamo all’effettivo in attesa di novità sulla questione al fine di saperne di più, sperando che il prossimo update porti molti upgrade per i dispositivi come previsto, migliorando le potenzialità dell’attuale versione.