L’ex dipendente di Amazon: “spiamo gli acquisti dei VIP, lo fanno tutti”

L’hobby dei dipendenti di Amazon: spiare e spettegolare sugli acquisti dei Vip, come Kanye West. Lo rivela un’inchiesta di Wired e Reveal, sulla base delle testimonianze di alcuni ex lavoratori del colosso dell’e-commerce.

“Mi è capitato di beccare alcuni colleghi spiare e commentare gli acquisti di Kanye West“, ha raccontato a Wired un ex dipendent di Amazon, che menziona anche un non meglio specificato attore che ha recitato nella saga degli Avengers. “Si parlava anche di un’altra celebrity che aveva acquistato alcuni vibratori”.

Gli acquisti su Amazon non sono anonimi, e per molti dipendenti basta un click per scoprire tutti i segreti dei VIP e non solo. Possono spiare anche gli acquisti dei loro amici, partner, ex fidanzati e conoscenti.

Voglio essere chiaro: lo fanno tutti. Assolutamente tutti

ha detto un ex manager del servizio clienti di Amazon.

Amazon nel frattempo si è difeso con un lungo comunicato: