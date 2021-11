Il figlio di Elon Musk, X Æ A-12, ha fatto una comparsata durante una videocall del padre

X Æ A-12, il figlio più piccolo di Elon Musk, è comparso in braccio al padre durante una videoconferenza.

X Æ A-12 si mostra al mondo. Il figlio più piccolo di Elon Musk ha fatto una piccola e dolce comparsata durante una video call del padre. Il video è stato ripubblicato su YouTube ed ovviamente ha già fatto il giro del mondo.

X Æ A-12, che si pronuncia Ash, è figlio di Elon Musk e della cantante Grimes, i due si sono separati lo scorso settembre e sembra che siano ancora in ottimi rapporti, anche se lei ne ha approfittato per prendersi un po’ gioco dei giornalisti, facendosi fotografare con il Manifesto del partito Comunista di Marx.

Elon Musk stava parlando dei progressi di SpaceX, ed è intervenuto tenendo il piccolo X Æ A-12 in braccio. Il bambino non è sembrato granché annoiato dal contesto, ma al contrario ha guardato con meraviglia un video introduttivo su SpaceX facendo diversi versi e manifestando il suo stupore. Il fascino dei razzi e dello Spazio.

Elon Musk è intervenuto in occasione di una conferenza della National Academy of Sciences, Engineering and Medicine.

Ad un certo punto un collaboratore di Elon Musk ha preso il bambino, in modo da permettere al papà di concentrarsi sul suo intervento. Trovate l’intero intervento di Elon Musk nel video postato qua sopra.