Grimes trolla i giornalisti leggendo Il Manifesto di Karl Marx: “non ne posso più dei reporter, ma mi sto divertendo”

Grimes che legge Marx dopo la separazione da Elon Musk: l’ultimo degli affronti all’ex compagno miliardario? Non proprio, più che altro l’ennesima provocazione per prendersi gioco dei giornalisti. L’artista e cantante si è fatta fotografare con in mano Il Manifesto del Partito Comunista di Karl Marx, ottenendo ovviamente l’immediata attenzione della stampa.

“Grimes si fa vedere mentre legge Marx, dopo la separazione dall’uomo più ricco della Terra Elon Musk”, titolava ad esempio il New York Post, tabloid di proprietà di Rupert Murdoch. Ma come ammesso dalla stessa cantante, non si trattava di una dichiarazione politica, né di una frecciatina all’ex compagno.

I paparazzi non la smettevano di seguirmi ovunque questo weekend, ero molto stressata ma poi ho realizzato che si trattava di un’ottima opportunità per trollare… giuro questo titolo mi ha fatto morire dal ridere omg wtf haha sono morta A scanso di equivoci: vivo ancora con ‘e’ (Elon Musk ndr) e non sono comunista (sebbene questo libro contenga molte idee intelligenti – personalmente sono più interessata in un UBI (reddito di base universale ndr) estremo e decentralizzato che credo possa potenzialmente venire ottenuto attraverso le criptovalute e il gaming, ma non ho ancora metabolizzato l’idea a sufficienza per poterla articolare. A prescindere, le mie opinioni politiche sono difficili da descrivere perché il sistema politico a cui mi ispiro non è ancora mai stato implementato)

recita la descrizione di uno degli ultimi post condivisi su Instagram da Grimes.