Ghostbusters: Legacy – Kevin Smith lo definisce “un fo***to film alla I Goonies”

Kevin Smith da grande nerd quali è non si poteva far sfuggire un commento su Ghostbusters: Legacy, che è da poco uscito al cinema e che il filmmaker ha già visto, e nel suo podcast Fatman Beyond ha voluto definire “un fo***to film alla I Goonies“.

Qui sotto trovate le parole di Kevin Smith su Ghostbusters: Legacy:

Sapete per anni hanno provato a rifare I Goonies, tutti hanno cercato di capire come fare una versione moderna de I Goonies, una cosa che in molti pensano che sia riuscita con Stranger Things. Però io credo che Stranger Things sia veramente diverso rispetto a I Goonies. E invece ci è riuscito Jason Reitman con Ghostbusters: Legacy, che non è solo un film sui Ghostbusters, ma è anche un fo***to film su I Goonies, direi che è una storia su dei ragazzi all’avventura.

Ghostbusters: Legacy, diretto da Jason Reitman e prodotto da Ivan Reitman, è il nuovo capitolo della saga originale dei Ghostbusters. Nel cast Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Annie Potts, oltre ai veterani Dan Aykroyd, Bill Murray ed Ernie Hudson.

Qui di seguito trovate una breve sinossi del film: Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno.

Il film è al cinema dal 18 novembre.