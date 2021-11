Ghostbusters Italia Pronti a Credere il fan film su YouTube

In occasione dell’uscita nelel sale italiane di Ghostbusters Legacy l’accosiazione culturale Ghostbusters Italia ha reso disponibile on line sul proprio canale YouTube il fan film “Pronti a credere” realizzato dai membri dell’associazione che come responsabile degli effetti speciali ha il pregio di poter vantare il nome di Fabrizio Fioretti, SVFX technician per Industrial Light and Magic con un curriculum di tutto rispetto.

Fabrizio Fioretti, oltre ad aver contribuito al comparto di effetti speciali per Ghostbusters Legacy ha lavorato per importantissime pellicole e serie internazionali. Il nome di Fioretti spicca all’interno di produzioni di altissimo livello: dal recente Dune di Dennis Villeneuve a Il Trono di Spade, passando per Rogue One, The Mandalorian, la nuova trilogia di Star Wars e ancora Il Trono di Spade, Spiderman Far from Home, numerose pellicole del Marvel Cinematic Universe, Jurassic World, Transformers l’Ultimo Cavaliere e tanto altro ancora.

Per celebrare la definitiva messa on-line del fan film, inizialmente reso disponibile il primo maggio dello scorso anno solo per 72 ore per promuovere l’iniziativa #restateacasa, Ghostbusters Italia in collaborazione con Leganerd ha realizzato un’intervista collettiva che coinvolge gli attori della pellicola Clay Dembech e Jonathan Forestan, il regista e sceneggiatore Federico Anzini e Fabrizio Fioretti.

Pronti a Credere è un fan film di circa 43 minuti che ricontestualizza l’Universo Ghostbusters in Italia, riuscendo a combinare alla perfezione il mix di commedia, fantasy e thriller che contraddistingue la pellicola di Reitman.

Questa la trama: sono passati 35 anni da quando la prima storica squadra di acchiappafantasmi salvò il mondo dal terribile Gozer il Gozeriano. Ora il franchise newyorkese è cresciuto e si è diffuso in tutto il mondo.

2018. Siamo in Italia. Gli acchiappafantasmi ormai presenti da anni su tutto il territorio nazionale, sono oramai un vero e proprio servizio pubblico come i vigili del fuoco. Suddivisi in distaccamenti sparsi in tutta Italia sono sempre pronti a intervenire. Una vecchia conoscenza d’oltreoceano sta per la terza volta cercando di farsi strada per conquistare la nostra dimensione “e ciò…sarebbe male!”, Ma non temete, dovrà fare i conti con una sgangherata squadra di professionisti del paranormale. Riusciranno Jonny, Fabio, Clay e il veterano Guusc spalleggiati da molti altri colleghi accorsi in loro soccorso a salvare il mondo?

E allora visto che, come direbbe Gozer “Il viaggiatore è giunto”, non perdete altro tempo, gustatevi il fan film tutto italiano di Ghostbusters Italia perchè…

Siamo pronti a credere in voi!