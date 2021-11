Earthworm Jim: in arrivo una serie tv tratta dal mitico videogioco anni ’90

Al giorno d’oggi quelli degli action platform 2D è un genere ben poco attivo nel mondo dei videogiochi, ma negli anni ’90 andava per la maggiore, e tra i titoli più divertenti c’erano i titoli della serie Earthworm Jim, ideata da David Perry. Dopo una prima serie animata uscita già in quegli anni, il personaggio tornerà ora con una serie tv in CGI grazie a Interplay Entertainment e APA.

Il bizzarro personaggio di Jim, un verme dall’intelligenza umana che sfrutta una speciale tuta spaziale per portare giustizia nella galassia, rivivrà in una nuova serie animata, come possiamo vedere dallo sneak peek rilasciato dalla produzione dello show.

Michel K. Parandi sarà lo show runner, con Aaron Billet in qualità di produttore e lo studio Passion Pictures a curare la realizzazione, sotto la supervisione del produttore dell’animazione Marc Bodin-Joyeux.

Ricordo che amavo Earthworm Jim da piccolo. E c’è così tanto potenziale in questo universo narrativo: una galassia piena di animali in lotta per il potere. Jim è un verme terrestre, in un universo in cui la Terra è nient’altro che un mito. Il suo sforzo di trovare un significato è surreale e comico, ma ci si può anche relazionare a lui.

ha affermato Parandi.

Il personaggio era sparito dai radar da molti anni, dopo essere stato piuttosto popolare nell’epoca dei 16 bit, tra i due videogiochi, le comparsate, la prima serie animata e il merchandising. Un remake era previsto per PSP una quindicina di anni fa, ma si è risolto in un nulla di fatto: se la serie animata avrà successo, tuttavia, non è escluso che segnerà una rinascita per Jim, e tornerà anche in qualche videogioco.

