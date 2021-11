Cowboy Bebop: le interviste con gli attori e il video di Yoko Kanno che dirige Tank!

Cowboy Bebop è ora su Netflix, conquistando l’attenzione di molti in questa settimana ricca di uscite: la piattaforma ha rilasciato lo special di mezz’ora Cowboy Bebop: Unlocked, con le interviste al cast, e un’intervista speciale al protagonista John Cho, interprete di Spike Spiegel. In più, il video della performance di Yoko Kanno e i Seatbelts, che tornano sul loro grande classico, la sigla Tank!.

Sono venuto a sapere di Cowboy Bebop grazie all’intervento pragmatico dei miei agenti, che mi hanno inviato il copione. Non sapevo di che cosa si trattasse. Dopo aver letto la sceneggiatura del primo episodio sono rimasto talmente colpito che mi sono detto: “devo controllare il materiale originale”, così ho guardato l’anime. Sono rimasto esterrefatto. È un mondo totalmente unico, ingegnoso, divertente e con un’alta posta in gioco. Sono rimasto affascinato dall’ambientazione e da tutti gli aspetti a cui si erano ispirati. È qualcosa che personalmente non avevo mai visto nel campo degli anime e ora nelle produzioni live action.

ha affermato Cho, aggiungendo una nota importante sulla fisicità del personaggio nelle scene di combattimento:

Se mi conoscete da American Trip – Il primo viaggio non si scorda mai potreste pensare giustamente che io non sia un maestro di arti marziali. Il team mi ha aiutato a delineare il personaggio da questo punto di vista e mi ha dato un senso di sicurezza con il quale ho perfezionato la fisicità del ruolo. Sono stati i migliori del mondo, oltre che incredibili e ingegnosi maestri, e ci hanno permesso di muoverci alla perfezione entro i parametri del set. Erano anche grandi fan dell’anime, cosa che ha reso più accurate le scene dei combattimenti. Quello che hanno cercato di fare è trovare dei momenti che fossero diversi da ogni altra sequenza d’azione cinematografica o televisiva, in pratica creando una personalità specifica per i combattimenti di Cowboy Bebop. Dopo tanto addestramento e impegno spero di essere riuscito ad assomigliare allo Spike che i fan adorano.