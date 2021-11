Riot Games annuncia che la serie animata Netflix Arcane è stata rinnovata per una seconda stagione, che è già entrata in produzione.

Arcane, la serie animata Netflix derivata da League of Legends, dopo aver conquistato pubblico e critica, come prevedibile vedrà nuovi episodi con una seconda stagione, come appena annunciato da Riot Games.

Ready yourselves, friends. Season 2 of Arcane is now in production. Where’s a Hexgate when you need one? pic.twitter.com/3aUeWuQ5Uu — Arcane (@arcaneshow) November 21, 2021

Dopo il grande successo (e un finale di stagione che lasciava presagire nuovi sviluppi della trama) era davvero impensabile non vedere rinnovare la serie, che ha da subito fatto parlare di sé per le sue innegabili qualità tecniche e narrative, oltre che per la sua intellegibilità anche per chi non fosse addentro alla lore del gioco originale.

Ready yourselves, friends. Season 2 of Arcane is now in production. pic.twitter.com/L9oYFzOn0X — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 21, 2021

Hailee Steinfeld, Ella Purnell e Katie Leung, naturalmente, torneranno nei ruoli di Vi, Jinx e Caitlyn Kiramman.

Siamo ben più che contenti della risposta positiva del pubblico alla prima stagione di Arcane e stiamo lavorando alacremente con i maghi creativi di Riot e Fortiche per rilasciare la seconda parte.

hanno affermato i co-creatori della serie Christian Linke e Alex Yee.

Ambientata nel mondo di League of Legends, Arcane parla del delicato equilibrio tra la ricca città di Piltover e lo squallore di Zaun. In tanti la chiamano “la città del progresso” ed è la patria di molte delle menti più brillanti. Ma la creazione dell’Hextech, che permette a tutti di controllare l’energia magica, minaccia questo equilibrio. Anche se Arcane racconta le storie dei campioni di League of Legends, la serie è creata per essere un complesso mondo a se stante pieno di decisioni morali, animazioni mozzafiato e con una storia avvincente.

