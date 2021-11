Suicide Squad: Jared Leto chiede l’uscita della Ayer Cut

20—Nov—2021 / 11:37 AM

Dopo l’uscita della Snyder’s Cut di Justice League il regista di Suicide Squad, David Ayer, ha invocato la produzione e distribuzione della sua versione di Suicide Squad, il film del 2016 che ha ottenuto ottimi incassi ma che ha deluso sia la critica che una parte del pubblico: ora a supportare questa nuova versione del film c’è anche un personaggio d’eccezione, Jared Leto.

Intervistato da Variety Jared Leto ha detto a riguardo:

Assolutamente, perché non farlo? Le piattaforme streaming servono anche per cose del genere, no?

Ricordiamo che Jared Leto ha interpretato in Suicide Squad il personaggio del Joker che, a suo dire, aveva molti più minuti di girato rispetto a ciò che si è visto in sala. David Ayer ha rivelato nei mesi scorsi diversi contenuti che riguardano la sua versione della Suicide Squad, che sembra presentarsi come un qualcosa di completamente diverso e alternativo rispetto al film arrivato nelle sale cinematografiche. Lo stesso regista ha dichiarato: