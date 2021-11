Squid Game: un video racconta la genesi della serie ed il fatto che doveva essere un film

Squid Game inizialmente doveva essere un film anziché una serie TV: a raccontarlo è stato lo stesso creatore dello show, Hwang Dong-hyuk, che ha dichiarato come l’idea iniziale del progetto fosse stata partorita nel 2008. A spiegare la genesi di Squid Game è un video di Netflix da poco pubblicato.

Ecco il filmato.

In questo video sulla genesi di Squid Game viene raccontato di come, inizialmente, le case di produzione avessero rifiutato l’idea di Hwang Dong-hyuk perché la ritenevano troppo bizzarra e poco realistica. All’epoca era il 2008, ma, oltre dieci anni dopo, i cambiamenti del mondo hanno portato a ritenere questo tipo di progetto come abbastanza “realistico”.

Hwang Dong-hyuk ha anche raccontato di come il tutto sia nato dalla crisi economica e da come lui stesso non stesse in buone condizioni lavorative ai tempi. Oggi è tutto cambiato e gli sforzi creativi e le idee dell’autore sono state decisamente premiate, considerando che Squid Game è la serie del momento.

Ricordiamo che lo stesso Hwang Dong-hyuk ha confermato che ci sarà una seconda stagione di Squid Game. Nel frattempo su Netflix è disponibile la prima stagione.

