Prosegue la pubblicazione della collana di graphic novel Disney edita in Francia da Glènat per il mercato d’oltralpe. Da giovedì 18 novembre è disponibile in fumetteria e su Panini.it Mickey e la Terra degli Antichi, la nuova meravigliosa prova d’autore di Denis-Pierre Filippi con i sontuosi disegni di Silvio Camboni e i colori di Gaspard Yvan e Jessica Bodart.

Topolino, Minni e Pietro Gambadilegno sono i protagonisti di una nuova avventura ambientata su fantasiose isole volanti

Mickey e la Terra degli Antichi è una storia ricca di avventura, divertimento e poesia. In uno straordinario mondo aereo in cui la popolazione vive su fragili isolotti sospesi per aria e fantastica sul misterioso continente perduto degli Antichi, il mastro cordaio Topolino, in compagnia di Minni e del sempre poco affidabile Pietro Gambadilegno, ha l’importante compito di mantenere al sicuro dalle tempeste le proprietà dei suoi concittadini, minacciate anche da Macchia Nera, il tirannico sovrano del luogo.

Come sempre, chiude il volume un ricco e inedito apparato redazionale raffigurante schizzi e bozzetti preparatori, che permettono di apprezzare in toto lo straordinario processo creativo necessario per dare vita a un fumetto d’autore.

Una graphic novel internazionale che porta i lettori in un fantasioso mondo minacciato dalla tirannica figura di Macchia Nera

Mickey e la Terra degli Antichi sarà disponibile anche in edicola a partire dal 15 dicembre. Dal 2 dicembre, invece, in fumetteria e su Panini.it sarà possibile acquistare un cofanetto da collezione contenente Mickey e la Terra degli Antichi e Mickey e l’Oceano Perduto, l’altro capolavoro di Filippi e Camboni, pubblicato in Italia la scorsa primavera e finalmente rieditato su una carta patinata spessa in modo da dare maggior risalto ai disegni e alla colorazione dell’opera.

