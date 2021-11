Snapdragon 8 Gen 1 supporterà la ricarica rapida a 150 W?

Manca davvero poco a quando Qualcomm, nel corso del suo nuovo evento, avrà modo di presentare un System on a Chip flagship che alimenterà con la sua potenza moltissimi dispositivi nel corso dei prossimi anni. L’evento si terrà nella giornata del 30 novembre, e stando a quel che sappiamo il device non prenderà il nome di Snapdragon 898 come suggerito nel corso degli ultimi mesi, visto che la compagnia potrebbe optare per la scelta di volerlo chiamare “Snapdragon 8 Gen 1“, cambiando completamente le sue serie standard forse per una maggiore chiarezza degli utenti.

Come riportato da GizChina, il noto leaker Digital Chat Station, che difficilmente tende a sbagliare quando si parla di anticipazioni sul mercato tecnologico, ha parlato in maniera approfondita del device che dovrebbe essere realizzato sul processo a 4nm di Samsung. Nello specifico, DCS ha accennato alla presenza del supporto alla ricarica rapida fino a 150 W, un numero davvero impressionante.

Ovviamente, è molto probabile che ci voglia tempo prima che i produttori possano sfruttare il tutto senza comportare danneggiamenti per le batterie dei propri dispositivi, e possiamo quindi aspettarci una reale implementazione della funzionalità solamente in seguito. A quanto pare, le stesse prime unità non supporteranno il tutto, e Qualcomm effettuerà dei cambiamenti in futuro per aggiungere la feature nei suoi prossimi SoC, già entro la fine del 2021 per fortuna.

Non conosciamo ancora quali saranno i primi device a utilizzare la funzionalità in questione, sempre che le aziende decidano di puntarci, ma è possibile che questa si presenti nelle case dei consumatori già nel corso dei primi mesi del 2021. A quanto pare, per quel che riguarda batterie che vanno dai 4.500mAh ai 5.000mAh serviranno solamente un totale di 10 minuti per ricaricare l’intero device, con quindi davvero una manciata di secondi che potrebbe ripristinare parte consistente della batteria.