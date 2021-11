Samsung Galaxy S21 FE si mostra nelle prime foto dal vivo

Siamo ancora in attesa di scoprire cosa bolle in pentola in casa Samsung, visto che il colosso non ha ancora avuto modo di fare chiarezza in merito ai suoi piani relativi ai prossimi dispositivi che arriveranno nel mercato dei consumatori. Ci riferiamo nello specifico ai Samsung Galaxy S21 FE particolarmente chiacchierati e agli S22, che nel primo caso dovrebbero apparire durante il CES 2022 e arrivare a gennaio, e nel secondo tardare di circa un mese.

Mentre però la compagnia non ha ancora all’effettivo menzionato i nuovi dispositivi, approfonditi nello specifico solamente da moltissimi leak arrivati nel corso degli ultimi mesi, delle immagini hanno mostrato i nuovi Samsung Galaxy S21 FE 5G senza veli. Si parla questa volta di contenuti dal vivo, con anche dettagli in merito alle specifiche dei prodotti arrivati sulla piattaforma di Twitter, che potete vedere qui di seguito, anche se è bene sempre prendere il tutto con le pinze fino a che non ci saranno conferme dall’azienda.

SAMSUNG S21 FE 5G

It has plastics back

But it's light weight

no headphone jack

120hz display

Awesome camera #Samsung #SamsungGalaxyS21FE @AmreliaRuhez pic.twitter.com/wtZk7lCFEt — Abhishek Soni (@Abhisheksoni130) November 12, 2021

Stando a quanto anticipato, si parla di un display super fluido in grado di offrire un refresh rate a 120 Hz, di un retro in plastica per nulla pesante e della completa assenza di un jack per le cuffie. Stando a quel che sappiamo, il pannello utilizzato da Samsung misura un totale di 6,4 pollici, e sotto la scocca il dispositivo si presenterà con uno Snapdragon 888 (anche se per il tempo Qualcomm dovrebbe già aver annunciato il suo nuovo SoC flagship).

Il nuovo S21 FE dovrebbe poter risultare acquistabile nella versione da 12 GB di RAM e con 256 GB di memoria per l’archiviazione, assieme a una batteria da 4.500mAh in grado di supportare la ricarica rapida a 15 W. Anche se non ci sono informazioni in merito ai prezzi, sembra che in Europa il device verrà proposto per 920 euro.