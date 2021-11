Pixel 6 e Pixel 6 Pro: Google fa chiarezza sulla ricarica rapida

In fase di annuncio dei nuovi Pixel 6, Google ha svelato che i dispositivi avrebbero permesso una ricarica rapida fino a 30 W, anche se a quanto pare la situazione è leggermente peggiore del previsto. A svelare il tutto sono state le pagine di Android Authority, che come riportato hanno svelato il fatto che in realtà i nuovi gioiellini del colosso di Mountain View non superano i 22 W, e si caricano totalmente solo nel giro di due ore, anche con caricatori di terze parti.

In seguito al report, la compagnia ha deciso di rispondere ufficialmente e di chiarire la situazione, spiegando nella Pixel community che in realtà le possibilità di ricarica cambiano in ogni caso, per via di diversi fattori, dall’utilizzo del sistema ad esempio.

Come sottolineato, utilizzando i caricatori ufficiali risulta possibile arrivare al 50% nel giro di solamente 30 minuti, che salgono a un’ora per raggiungere invece l’80% (con variabili di utilizzo e temperatura che possono però cambiare i valori).

Stando a quanto spiegato dal colosso, al fine di ottimizzare al massimo la vita delle batterie, è stato introdotto un sistema che riduce gradualmente la potenza di ricarica dei nuovi gioiellini, e che i nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro hanno rispettivamente picchi di 21 e 23 W.