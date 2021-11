La fiera delle illusioni – Nightmare Alley: il trailer italiano ed i character poster

Dopo il trailer in lingua originale di La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley, è stato diffuso il trailer italiano assieme al poster ed ai character poster. Il film Searchlight Pictures diretto dal premio Oscar Guillermo del Toro, arriverà il 27 gennaio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Ecco il trailer italiano di La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley.

E questo è il poster.

E questi sono i character poster.

Quando si avvicina alla chiaroveggente Zeena (Toni Collette) e al suo ex marito mentalista Pete (David Strathairn) in un luna park itinerante, il carismatico ma sfortunato Stanton Carlisle (Bradley Cooper) vede spianata la strada per il successo, usando questa nuova conoscenza per truffare la ricca elite della società newyorkese degli anni ‘40. Con la virtuosa Molly (Rooney Mara) lealmente al suo fianco, Stanton trama per truffare un pericoloso magnate (Richard Jenkins) con l’aiuto di una misteriosa psichiatra (Cate Blanchett) che però potrebbe essere la sua più formidabile rivale.

La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley, diretto dal premio Oscar Guillermo del Toro e scritto dallo stesso del Toro insieme a Kim Morgan, è interpretato dal candidato all’Academy Award Bradley Cooper, dall’attrice premio Oscar Cate Blanchett, dalla candidata all’Oscar Toni Collette, dal candidato all’Oscar Willem Dafoe, dal candidato all’Oscar Richard Jenkins, dalla candidata all’Oscar Rooney Mara, Ron Perlman e dal candidato all’Academy Award David Strathairn.