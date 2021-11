James Bond: anche Ryan Reynolds si propone per il ruolo

Intervistato dal The Times l'interprete Ryan Reynolds ha dichiarato, in maniera un po' scherzosa, di essere interessato a interpretare James Bond.

Negli ultimi tempi, considerando che Daniel Craig ha lasciato il ruolo di James Bond, è un pullulare di candidature per la parte di 007, e l’ultimo tra tutti a proporsi è stato Ryan Reynolds: c’è da dire che la sua è una proposta abbastanza simpatica e da non prendere veramente sul serio.

Ecco le parole di Ryan Reynolds per la sua candidatura come James Bond:

Ho sentito che stanno cercando un nuovo Bond. Pensate possano prendere in considerazione un canadese che sorseggia gin tonic anziché un Martini? Nel caso sarei interessato.

Il fatto che Ryan Reynolds sia canadese rappresenta comunque un impedimento per l’ingaggio come James Bond, considerando che per questo ruolo vengono scelti da sempre interpreti britannici. Ma, visto il tipo di affermazione, siamo sicuri che Reynolds non la prenderà a male.

L’attore è stato di recente protagonista, assieme a Dwayne Johnson ed a Gal Gadot, del film Red Notice, attualmente disponibile sulla piattaforma streaming Netflix.

Per quanto riguarda le candidature per la parte di James Bond l’ultimo nome che è entrato a far parte della lista è quello di Tom Holland, che, secondo quanto riferito da Jacob Batalon, ultimamente parla davvero tanto del fatto di voler fare 007.