Gomorra: ecco il bacio tra Ciro e Genny sulla copertina di Rolling Stone

Un bacio per suggellare un’intera serie passata a rincorrersi, ad odiarsi, ad allearsi, ed a ritornare a fare tutto da capo: la copertina digitale di Rolling Stone durante questo mese di novembre ha messo in primo piano Salvatore Esposito e Marco D’Amore nei panni di Genny e Ciro di Gomorra mentre si scambiano un bacio.

Ecco l’immagine.

Il bacio tra Ciro e Genny di Gomorra per la copertina di Rolling Stone sancisce e rappresenta visivamente la chimica dei due attori sul set, che ha portato, addirittura, anche a dei cambi sostanziali nella scrittura della serie. Ecco, a riguardo, le parole di Marco D’Amore:

Io non so in quante altre esperienze televisive o cinematografiche sia successo che la chimica tra due attori abbia così radicalmente cambiato il corso della scrittura. Il personaggio di Genny al termine della prima stagione sarebbe dovuto morire. Ciro avrebbe dovuto avere un avvicinamento a Donna Imma. Quando gli autori hanno notato la scintilla che scoccava tra di noi quando andavamo in scena si sono riuniti e hanno cambiato la storia.