Encanto: una featurette sull’anima musicale del film Disney

Il lungometraggio d'animazione Disney in arrivo nelle sale italiane il 25 novembre, Encanto, comunica molto con la musica, come scopriamo in una nuova featurette.

Disney Animation promuove oggi il suo nuovo lungometraggio animato Encanto con una speciale featurette che tratta il fondamentale utilizzo della musica nella pellicola, in arrivo il 25 novembre nelle sale.

Diretto da Byron Howard (Zootropolis, Rapunzel – L’intreccio della torre) e Jared Bush (co-regista di Zootropolis) e con le canzoni di Lin-Manuel Miranda, Encanto ha una speciale anima musicale al suo interno, che ne definisce temi e ritmi, tipici del Sud America: come affermato nella featurette, “La musica colombiana è speciale, perché viene dal cuore“.

Mirabel è un personaggio molto buffo e amabile, che inoltre vuole davvero spingersi oltre. Non ha paura di farsi avanti per ciò che crede sia giusto. Un modo di fare che amo e con cui empatizzo fortemente.

ha affermato Stephanie Beatriz. voce di Mirabel in versione originale.

Encanto racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

Il film è diretto da Jared Bush (co-regista di Zootropolis) e Byron Howard (Zootropolis, Rapunzel – L’intreccio della torre), co-diretto da Charise Castro Smith (sceneggiatrice di The Death of Eva Sofia Valdez) e prodotto da Yvett Merino e Clark Spencer. La sceneggiatura è firmata da Castro Smith e Bush. Encanto include le canzoni originali del vincitore dell’Emmy, del GRAMMY e del Tony Award Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Oceania), mentre Germaine Franco (Dora e la città perduta, La piccola boss, Prendimi!) ha composto la colonna sonora originale.

