Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, trailer dell’atteso revival animato

Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude il meglio dell’offerta Anime, cinematografica e home video, ha pubblicato finalmente il trailer ufficiale italiano dell’ultimo attesissimo film anime Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna di Tomohisa Taguchi, che arriverà nelle sale cinematografiche in un evento speciale dal 9 al 15 dicembre 2021.

Dai produttori del grande successo internazionale “Dragon Ball Super: Broly – Il Film”, arriva l’ultima e imperdibile avventura di Taichi e Agumon che celebra il 20° anniversario del franchise dei Digimon che ha segnato l’infanzia di un’intera generazione. Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna si svolge cinque anni dopo gli eventi della serie di film in sei parti “Digimon Adventure tri”. Ora, al culmine dell’età adulta, Taichi e il resto dei bambini prescelti, scoprono improvvisamente che con il passare degli anni il legame con i loro Digimon giungerà al termine. Come si evolverà la relazione tra Taichi, Agumon e gli altri? I Digifan dovranno guardare Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna per scoprire la risposta.

Taichi è cresciuto ed è ora uno studente universitario, vive da solo, ma è ancora incerto sul suo futuro. Gli otto ragazzi continuano ad aiutare le persone che hanno un Digimon come partner ma un giorno si verifica un fenomeno senza precedenti. I bambini prescelti scoprono che, crescendo, la relazione con il proprio Digimon giungerà al termine. Un conto alla rovescia si attiva sul loro Digivice e comprendono che più combattono con il loro partner, più velocemente i loro legami sono destinati a concludersi. Taichi e Agumon sono di fronte a un bivio: combattere per aiutare chi è in pericolo o perdere il proprio Digimon? Dovranno prendere una decisione rapidamente e presto i bambini prescelti diventeranno adulti.

