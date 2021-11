Apple registra un brevetto per un telefono totalmente in vetro

Ogni anno le principali aziende del settore si trovano a registrare diversi brevetti, i quali suggeriscono alcune delle tecnologie che potrebbero essere utilizzate in futuro da parte delle compagnie, anche se ovviamente non ci sono garanzie del fatto che i piani verranno in ogni caso portati a termine. Apple non fa di certo esclusione, e anzi in diversi casi dei leak anticipano dei possibili piani del colosso di Cupertino per dei nuovi prodotti: questa volta si parla di uno smartphone che risulterebbe a dir poco particolare.

Mentre il mercato dei pieghevoli è in continua evoluzione, e moltissime aziende (fra cui in particolar modo Samsung) si sono già presentate con device innovativi, si punta già allo step successivo, dei device in grado di essere realizzati completamente in vetro, che a quanto pare hanno interessato i laboratori di Apple. Il nuovo brevetto, che potete ammirare qui di seguito presenta infatti un device del tutto in vetro, con uno schermo panoramico avvolgibile.

Stando a quel che sappiamo, l’utilizzo di una tecnologia come questa dovrebbe permettere alla compagnia di realizzare delle esperienze piuttosto diverse, con ad esempio la possibilità di creare uno scenario che si espande attorno al centro del dispositivo e viene riproposto in uno spazio decisamente più largo. Anche la navigazione dovrebbe compiere un notevole passo avanti, vista la possibilità di poter scrollare in qualunque direzione sfruttando il nuovo schermo.

Pare addirittura che delle superfici risulterebbero “deformabili” o semplicemente spremibili, ad esempio per alzare e abbassare il volume. Il tutto è ancora però in fase di possibile pianificazione, e non è detto che il colosso stia davvero lavorando a un telefono di questo tipo, ma avremo modo di scoprire di più sul tutto – forse – nel corso dei prossimi anni e mesi.