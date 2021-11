Windows 10: Microsoft continuerà a rilasciare update annuali

Nel mese di novembre 2021 gli utenti hanno finalmente avuto modo di mettere mano sul nuovo aggiornamento di Windows 10, il quale però si è presentato assieme a una piacevole sorpresa per il pubblico, che per il momento non si trova costretta a dover aggiornare le proprie macchine all’ultimo standard di Windows 11.

Quando si passa da un sistema operativo al successivo, è abbastanza normale che ci si trovi in “pericolo” di obsolescenza, visto che le aziende tendono – com’è naturale che sia – ad abbandonare man mano i loro OS più vecchi, anche se per fortuna in diversi casi il cambio generazionale dura diversi anni.

Come spiegato ufficialmente da Microsoft, non sarà questo il caso di Windows 10, visto che il sistema operativo continuerà a essere aggiornato ogni anno, semplicemente non 2 volte in 12 mesi, ma una sola, proprio come avverrà per Windows 11. Il prossimo aggiornamento quindi dovrebbe presentarsi verso la fine del 2022, ovviamente con la possibilità che ci sia qualche mese di scarto per un motivo o per un altro.

Il colosso ha già specificato che fino al 14 ottobre 2025 supporterà almeno una versione di Windows 10, dettaglio che può far stare quindi relativamente tranquilli tutti gli utenti che decideranno di aspettare prima di passare a Windows 11 anche quando l’upgrade al nuovo OS diventerà libero per tutti.

Attualmente, infatti, la nuova versione si trova in una fase di rilascio prolungata, e arriverà nelle case di consumatori solamente nel giro di qualche mese. Per quel che riguarda il nuovo aggiornamento di Windows 10, le novità non risultano particolarmente di rilievo, visto che si tratta di feature minori come l’aumento della sicurezza durante l’utilizzo del Wi-Fi, assieme al supporto del sottosistema per Linux e ad Azure loT Edge per lo stesso, e non ci sono per il momento novità ufficiali in vista.