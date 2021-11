No, la “vera” spada laser mostrata dalla Disney non sarà in vendita

Ad Aprile Disney aveva mostrato la replica di una spada laser in grado di far sparire la lama dentro all'elsa. Purtroppo non verrà mai messa in vendita.

No, la “vera” spada laser prodotta dalla Disney non è in vendita. Parliamo della spada laser mostrata lo scorso aprile, quella con il fascio di luce in grado di scomparire realmente nel manico restituendo un look molto più realistico degli altri giocattoli, anche da collezione, attualmente in commercio.

La spada laser – rivela Disney smorzando l’entusiasmo dei fan – verrà impiegata esclusivamente dai performer dell’hotel Star Wars: Galactic Starcruiser. Non solo non è in vendita, ma non potrà nemmeno essere provata dagli ospiti.

Galactic Starcruiser è molto di più di un semplice hotel. Riproduce alla perfezione una vera astronave di Star Wars, gli ospiti – dalle camere alla cabina di pilotaggio – vivranno per due giorni da veri e propri eroi della Galassia, partecipando a missioni, sfide e molto altro. Il prezzo è tutto fuorché democratico: si parte da 4.800 dollari, cibo incluso. Tanto? Troppo? Sta di fatto che è già impossibile prenotare una stanza per i primi quattro mesi d’apertura dell’hotel. È tutto sold out.

Tra le varie attività dell’hotel è comunque prevista un’esercitazione con la spada laser. Ma non con quella spada laser. Gli ospiti riceveranno comunque una spada laser estremamente realistica e di alta qualità, spiega Disney. Anche la spada laser creata per l’addestramento non è in vendita.