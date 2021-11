La Ruota del Tempo: il video del minilarp da quattro ore ispirato alla serie

Dario Moccia, Fraffrog, Kafkanya e KuroLily, con il commento degli InnTale, sono entrati nel mondo de La Ruota Del Tempo interpretando personaggi ispirati alla nuova serie Amazon Original nel più grande gioco di ruolo live action online mai fatto in Italia: ecco il video completo da quattro ore, con tanto di timestamp delle varie sezioni.

Per alcune ore, il Castello di Gargonza si è trasformato nel magico universo di The Wheel of Time, con scenografie incredibili, costumi iper-realistici e oltre 100 comparse a interpretare trolloc, Manti Bianchi, cittadini medievali e tanto altro grazie alla collaborazione tra Amazon Prime Video, This Is Hello ed Eryados, con un ospite speciale in studio: Gabriele Giorgi, il traduttore ufficiale dei libri.

La serie di romanzi a cui si ispira la serie è stata ideata e iniziata da Robert Jordan, per poi rimanere incompiuta per lungo tempo a causa del decesso dell’autore, per poi essere infine completata da Brandon Sanderson con gli ultimi tre libri.

Nel cast della serie ritroviamo Nynaeve al’Meara (Zoë Robins), Matrim Cauthorn (Barney Harris), Lan Mandragoran (Daniel Henney), Moiraine Damodred (Rosamund Pike), Egwene al’Vere (Madeleine Madden), Perrin Aybara (Marcus Rutherford) e Rand al’Thor (Josha Stradowski).

