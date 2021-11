Instagram permette ora di scuotere il device per segnalare problemi

Instagram continua ad aggiornarsi con molteplici novità, le quali arrivano grazie al continuo lavoro del team di sviluppo che punta a migliorare costantemente le potenzialità del social network inserendo funzionalità interessanti. Si parla questa volta nello specifico di due importanti cambiamento della piattaforma, i quali – seppur alquanto situazionali e certamente non di uso comune – potranno tornare comodi agli utenti in svariate situazioni.

Abbiamo innanzitutto a che fare con un nuovo sistema di report, che permetterà di segnalare dei problemi con la piattaforma in maniera più semplice. Nel momento in cui un qualunque problema dovesse avvenire infatti, risulterà necessario scuotere il telefono velocemente al fine di attivare un pop-up atto a segnalare quello che sta avvenendo. In questo modo, non bisognerà recarsi nello spazio dedicato ai report dei problemi, visto che nel giro di qualche secondo l’applicazione si preoccuperà di chiedere se qualcosa non sta andando per il verso giusto agli utenti.

Ovviamente, la funzionalità avrà modo di partire solamente nel momento in cui l’applicazione è attiva, e non si rischia di conseguenza di scuotere per un qualunque motivo il proprio device ed inviare report errati. L’obiettivo di quello che viene definito “Rage Shake” è quello di segnalare eventuali bug, che il team di sviluppo avrà ovviamente premura di sistemare continuando a limare il software.

L’ulteriore funzionalità riguarda invece gli utenti che sfruttano spesso il carosello della piattaforma, il quale permette di inserire più contenuti in un unico post, che generalmente andrebbe cancellato interamente nel caso in cui servisse rimuovere anche una solo immagine. La novità permette invece di rimuovere solo quello che si desidera con facilità, senza che risulti quindi necessario cancellare l’intero carosello in seguito alla pubblicazione. Il tutto avviene dal menu attivabile attraverso i tre punti in verticale, che permette di rimuovere singolarmente le foto.