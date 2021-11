Anne Boleyn: il trailer della serie TV su Anna Bolena ed Enrico VIII

18—Nov—2021 / 11:39 AM

AMC ha rivelato il trailer dedicato alla serie TV su Anne Boleyn con Jodie Turner-Smith che arriverà su AMC+ il 9 dicembre. Il telefilm racconta la controversa storia di Anna Bolena ed Enrico VIII. Si tratterà di una miniserie divisa in tre parti.

Ecco il trailer di Anne Boleyn.

Mentre questo è il poster ufficiale dedicato alla serie TV Anne Boleyn.

La serie racconta la caduta di Anna Bolena attraverso il genere thriller psicologico, ma allo stesso tempo proponendo anche un racconto biografico sul monarca Enrico VIII Tudor.

Nel cast sono inclusi pure Paapa Essiedu nei panni del fratello di Anna Bolena e Mark Stanley (White House Farm) in quelli di Enrico VIII. Insieme a loro, Amanda Burton (White House Farm), Thalissa Teixeira (Two Weeks To Live), Barry Ward (White Lines) e Jamael Westman (Hamilton).

Scritta da Eve Hedderwick Turner, la serie TV è diretta da Lynsey Miller. La produzione è affidata a Faye Ward e Hannah Farrell della Fable Pictures. Lo storico Dan Jones è produttore esecutivo. Sony Pictures Television co-finanzia il progetto con Channel 5 e lo distribuirà a livello internazionale.

