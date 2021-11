WhatsApp: in arrivo una nuova app anche per Windows?

Sembra che sia in arrivo una nuova applicazione di WhatsApp anche per Windows, e non solo per i sistemi del colosso di Cupertino.

Moltissimi utenti che sfruttano le potenzialità di WhatsApp su computer optano per la scelta dell’applicazione dedicata realizzata da Facebook, ora Meta, che però all’effettivo è un adattamento della versione browser su desktop. Mentre questa riesce all’effettivo a funzionare egregiamente, sembra che il supporto della compagnia voglia spingersi leggermente oltre, creando un’applicazione dedicata, come suggerito dall’account di Alumia_Italia, noto per moltissime anticipazioni nell’ambito della tecnologia e dei videogiochi.

Pare che il tutto risulterebbe installabile anche su un Xbox, e che l’applicazione in questione riuscirà a offrire una miglior esperienza per gli utenti grazie all’Universal Windows Platform (UWP). I primi screenshot mostrati, ripresi sulle pagine di GizChina, mostrano un’applicazione particolarmente identica a quella di Skype, software del colosso di Redmond all’effettivo con alcune funzionalità simili all’app di messaggistica.

Come spiegato, le notifiche dovrebbero continuare ad arrivare anche in seguito alla chiusura del software, ovviamente nel caso non si vada a disabilitare la funzionalità, dettaglio che per molti utenti potrebbe risultare particolarmente comodo. Ovviamente, l’app per Windows in questione avrebbe come obiettivo quello di supportare la feature del multi-dispositivo, che permette agli utenti di sfruttare WhatsApp anche nel caso in cui il loro telefono principale non risulti connesso a internet.

Si tratta di una situazione particolarmente simile a quella di cui abbiamo avuto da poco di parlarvi per quel che riguarda invece i sistemi operativi del colosso di Cupertino, visto che stando a WABetaInfo sarebbe in sviluppo un’app dedicata anche per i dispositivi Apple. Abbiamo approfondito la questione nell’articolo a cui potete accedere attraverso questo link. Restiamo in ogni caso in attesa di novità da parte della compagnia per quel che riguarda il tutto, sperando che Meta abbia presto modo di annunciare i suoi piani in via ufficiale per quel che riguarda i prossimi passi dedicati a WhatsApp.