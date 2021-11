Strappare Lungo i Bordi: Zerocalcare incontra le altre serie Netflix in un nuovo video

In un nuovo video di promozione dedicato a Strappare Lungo i Bordi, Zerocalcare incontra altri personaggi delle migliori serie Netflix.

In un nuovo video diffuso per promuovere online l’uscita su Netflix di Strappare Lungo i Bordi, Zerocalcare ha incontrato gli altri protagonisti di grandi serie della piattaforma streaming per un piccolo e divertente crossover. La serie è già disponibile su Netflix.

Ecco il filmato con Zerocalcare che incontra altri personaggi di serie Netflix per la promozione di Strappare Lungo i Bordi. Nel video possiamo vedere riferimenti a Stranger Things, La Casa di Carta e Squid Game.

Questa è al descrizione ufficiale offerta dalla piattaforma streaming:

Strappare lungo i bordi è la storia di un viaggio complicato che Zerocalcare fa con i suoi amici Sarah e Secco. Lungo la strada, emergeranno episodi della sua vita solo apparentemente scollegati tra di loro, ma che alla fine riveleranno un significato profondo.

Prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, Strappare lungo i bordi è la prima serie d’animazione di Zerocalcare e sarà ambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore, dove non mancheranno personaggi cult come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, la cui voce sarà di Valerio Mastandrea.

