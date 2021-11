Star Trek: Discovery non è più su Netflix, la quarta stagione su Paramount+

17—Nov—2021 / 10:15 AM

Con Paramount che si prepara ad arrivare con il suo servizio streaming Paramount+ anche in Europa, Star Trek: Discovery ha già lasciato Netflix, e la sua quarta stagione arriverà in Italia probabilmente nel 2022, mentre negli Stati Uniti sarà disponibile da domani, 18 novembre.

Con il lancio della piattaforma streaming Paramount+ anche in Europa, a mano a mano, dopo Star Trek: Discovery, anche le varie serie di Star Trek disponibili su Prime Video e Netflix dovrebbero migrare verso il nuovo servizio che in Italia dovrebbe essere disponibile nell’abbonamento a Sky Cinema. Paramount+ sarà disponibile anche attraverso una propria app per diverse piattaforme, tra cui Apple TV, iOs, Android.

Le serie di Star Trek attualmente disponibili su Netflix sono Enterprise, TNG, Deep Space Nine, Voyager e la serie classica, mentre su Prime Video ci sono Star Trek Picard e Lower Decks. Alla loro scadenza i diritti non dovrebbero però essere rinnovati.

Star Trek: Discovery 4 riprenderà da dopo un evento piuttosto importante: ovvero la promozione di Michael Burnham (interpretata da Sonequa Martin-Green) a capitano. Si tratta della prima volta che una donna di colore diventa capitano della flotta stellare all’interno di un telefilm di Star Trek.