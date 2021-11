Motorola Tab G70: spuntano i primi dettagli su Geekbench

Il Motorola Tab G70 sembra ormai senza segreti, visto che diverso tempo prima del lancio tutte le specifiche tecniche sono stare suggerite dalla piattaforma di Geekbench e dalla Google Play Console. Stando a quanto emerso, il lancio dovrebbe essere imminente, anche se non sappiamo se si tratterà di un debutto a livello globale o di un arrivo del prodotto solamente all’infuori del nostro territorio.

Considerando quanto trapelato, il dispositivo dovrebbe avere delle cornici abbastanza spesse, e risultare un device con una buona qualità prezzo, abbracciando la fascia bassa dei dispositivi. Per quel che riguarda il display, si parla di un pannello da 10 o da 11 pollici che dovrebbe presentare una risoluzione di 2.000×1.200 pixel, mentre per le specifiche interne sembra che il SoC sia un MediaTek Kompanio 500 (nuova serie della compagnia MediaTek), anche se all’effettivo è probabile che i dati possano non risultare del tutto veri, e siamo in attesa di conferme da parte della compagnia in merito alla questione.

Stando a Geekbench, verrà usato un chipset Helio G90T, ma c’è da dire che la piattaforma tende a compiere molto errori in questo campo, anche se all’effettivo i benchmark emersi risultano assolutamente in linea con questa possibilità. Per quel che riguarda ulteriori dettagli in merito al nuovo gioiellino di Motorola, si parla di un debutto con il sistema operativo Android 11 e di un totale di 4 GB di RAM per il device, ma come riporta GizChina è possibile che mentre ci avviciniamo sempre di più alla data di lancio ulteriori dettagli facciano capolino in rete grazie ai vari leak.

Restiamo come detto in attesa di informazioni da parte del colosso del settore tecnologico, che considerando che il debutto dovrebbe avvenire nel giro di davvero poco tempo per fortuna sembra non avranno modo di farsi attendere per molto.