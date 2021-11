La scuola di cioccolato di chef Amaury: trailer e foto del nuovo show culinario Netflix

Il Mastro cioccolattaio Amaury Guichon, rinomato in tutto il mondo, è il mentore di otto grandi talenti che daranno il massimo per portare l’arte del cioccolato ai massimi livelli nel nuovo show culinario Netflix in otto puntate, La scuola di cioccolato di chef Amaury. Della serie, in arrivo il 26 novembre sulla piattaforma, vi mostriamo il trailer e la gallery fotografica.

Sinossi ufficiale:

Otto grandi pasticcieri e professionisti del cioccolato partecipano a “La scuola di cioccolato di chef Amaury” per dare una svolta alle loro carriere. A guidarli c’è il noto cioccolatiere Amaury Guichon, famoso in tutto il mondo per le sue straordinarie opere d’arte di pasticceria e cioccolato. Chi riuscirà a diventare il “primo della classe” alla fine degli otto episodi vincerà un premio e l’opportunità di trasformare la propria carriera.

