Intel Alder Lake batterà AMD nei laptop, stando ai primi benchmark

Continua la perenne “guerra” virtuale fra AMD e Intel, compagnie che regnano nel mercato della produzione dei processori, e che con l’arrivo di nuove serie da una parte o dall’altra sono inevitabilmente vittima di confronti di ogni tipo da parte dei consumatori. Questa volta si parla di un risultato abbastanza palese, dove sembra che Intel sia riuscita a stracciare AMD grazie a un nuovo gioiellino della sua serie 12 Alder Lake, ovvero l’i7-12800H.

A svelare il tutto sono stati dei risultati ottenuti dalla piattaforma di GeekBench, che come riportato da PCGamesN sono particolarmente a favore di Intel. Il tutto è stato testato sul laptop da gaming Gigabyte Aorus 15 YE4, il quale ha mostrato uno scarto che sembra aggirarsi intorno a circa il 25% a favore dell’azienda blu. Il confronto diretto è stato posto con il Ryzen 5800H di AMD, che ha un punteggio di 345 punti in single-core inferiore rispetto al nuovo Alder Lake, che ne ha invece totalizzati 1.645. Per quel che riguarda il multi-core troviamo un risultato simile, con 9.618 punti raggiunti.

Va specificato che i dati non sembrano in ogni caso precisi, visto che stando alla piattaforma il processore girava in modalità turbo a 28,3 GHz, cifra praticamente impossibile da raggiungere e semplicemente irrealistica, e va quindi specificato che per il momento è bene non affidarsi al 100% a quanto emerso, visto che ulteriori dati potrebbero essere compromessi da qualche tipo di bug o errore di misurazione da parte del programma.

I nuovi dispositivi per laptop di Intel dovrebbero arrivare nel corso del 2022, e sembra che per fortuna non servirà molto tempo prima di assistere al debutto dei nuovi gioiellini, mentre siamo ancora in attesa di scoprire quale sarà la risposta dell’agguerrita AMD contro la nuova serie della compagnia. Abbiamo parlato di tutti i dettagli in merito agli Alder Lake nell’articolo a cui potete accedere attraverso questo link.