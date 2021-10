Intel Alder Lake: svelata la 12esima generazione, ufficiale il supporto a PCIe 5 e DDR5

Finalmente, nella giornata di oggi, durante il suo nuovo evento Intel ha fatto chiarezza in merito al suo futuro nel settore, e svelato ufficialmente i nuovi processori di 12esima generazione, gli Alder Lake. Parliamo di una linea di 6 prodotti (per ora) che si presenta con un’architettura ibrida, che infatti sia core per le performance che altri per l’efficienza.

Mentre nel primo caso il focus è sui processi semplici, il secondo si focalizza invece sui grossi carichi di lavoro, con le operazioni che vengono “indirizzate” per il miglior risultato.

L’azienda ha confermato il supporto alle RAM DDR5, PCIe Gen 5, Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E e al nuovo chipset Z690, visto che le CPU non funzioneranno con le schede madri che utilizzano Z590 o serie precedenti: il nuovo socket utilizzato è l’LGA 1700.

I prodotti, che verranno commercializzati a partire dal 4 novembre 2021, fra pochissimi giorni, includono il nuovo Intel Core i9-12900K con 16 Core (8 performance e 8 efficienti), 24 thread e velocità di clock fino a 5,2GHz, che si presenta al prezzo di 589$ ed è il migliore della nuova serie. Trovate qui di seguito la lista completa confermata e i vari prezzi in dollari, con anche le relative immagini che confermano le performance dei nuovi processori targati Intel:

Intel Core i9-12900K – 589$

– 589$ Intel Core i9-12900KF – 564$

– 564$ Intel Core i7-12700K – 409$

– 409$ Intel Core i7-12700KF – 384$

– 384$ Intel Core i5-12600K – 285$

– 285$ Intel Core i5-12600KF – 264$

Panos Panay, executive vice president e chief product officer di Microsoft, ha dichiarato:

Siamo all’inizio di una nuova era per il PC, guidata dall’introduzione di Windows 11. Con Windows 11 e la nuova tecnologia Thread Director di Intel, gli utenti vedranno prestazioni senza precedenti nei loro PC basati sulla famiglia di processori Intel Core di dodicesima generazione

Va inoltre specificato che la compagnia, come confermato ufficialmente, darà vita a diversi altri prodotti pronti a completare in ogni dettaglio la serie, portando la 12esima generazione a contare oltre 60 membri nella propria famiglia.