Starlink arriva nei Supercharger di Tesla: internet satellitare mentre si ricarica l’auto

Tesla ha iniziato a dotare alcuni punti di ricarica Supercharger dell'infrastruttura necessaria per connettersi alla rete satellitare di Starlink.

16—Nov—2021 / 10:57 AM

Tesla porta la connessione internet della rete Starlink in alcune delle sue stazioni di ricarica Supercharger. Presto sarà possibile ingannare il tempo durante le ricariche sfruttando la connessione internet satellitare.

Si parte da alcune stazioni Supercharger di Lake City, in Florida. Non è chiaro se Tesla intenda portare la rete nell’immediato futuro anche in altre aree.

I tecnici di Tesla hanno recentemente installato l’hardware necessario per ricevere il segnale satellitare. L’auto, grazie all’abbonamento Premium Connectivity, può collegarsi automaticamente alla nuova rete internet. Durante la ricarica l’automobilista può quindi usare i tanti servizi d’intrattenimento disponibili sulle auto Tesla, come Netflix e YouTube.

Ricordiamo che Tesla vuole rendere la sua rete di stazioni di ricarica aperta anche alle auto elettriche vendute dalle case automobilistiche concorrenti. Tesla ha già iniziato a sperimentare questa soluzione in Olanda, ma l’obiettivo è di aprire la rete a tutte le auto elettriche in tutto il mondo. Secondo Goldman Sachs il solo business delle ricariche elettriche potrebbe presto fruttare a Tesla oltre 25 miliardi di dollari.

La scelta di portare Starlink nei punti di ricarica Supercharger va quindi letta in quest’ottica: Tesla vuole rendere la sua rete più competitiva rispetto all’offerta di altre aziende, come ChargePoint e EVgo.