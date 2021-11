Harry Potter: annunciata la reunion con Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson!

Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, i tre grandi protagonisti della saga di Harry Potter ritorneranno insieme per una reunion con l’obiettivo di celebrare i 20 anni dall’uscita del primo film al cinema. La reunion verrà mostrata su HBO Max l’1 gennaio 2022.

Questo è il video di Wizarding World con l’annuncio.

They’re back…

See Daniel Radcliffe, Rupert Grint and Emma Watson reunite on 1st January 2022 for a very special show, celebrating the first film’s 20th anniversary ✨

Find out all you need to know here:https://t.co/va3u6XtB4T pic.twitter.com/OxsZ1I872p

— Wizarding World (@wizardingworld) November 16, 2021