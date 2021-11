Harry Potter e La Pietra Filosofale: una clip ufficiale mostra il Magical Movie Mode

Di Harry Potter e La Pietra Filosofale sono uscite sul mercato svariate versioni Home Video nel corso dei vent’anni dal debutto, con svariati extra e funzionalità aggiuntive e/o alternative: l’ultima edizione del film, ad ogni modo, contiene il Magical Movie Mode, variante del già sperimentato Maximum Movie Mode che possiamo vedere in azione nella clip rilasciata da Warner Bros. e relativa alla celebre scena della lezione sull’incantesimo Vingardium Leviosa.

La nuova edizione del film è disponibile in formato Steelbook, contenente tre dischi con le versioni 4K Ultra HD e Blu-Ray del film ed un nuovo bonus disc Blu-Ray con la speciale versione interattiva, così come sulle principali piattaforme digitali.

Per chi preferisse invece recuperare l’intera saga è disponibile l’esclusivo Harry Potter Hogwarts Express: un’edizione da collezione che riproduce l’Hogwarts Express e contiene, nella sua carrozza passeggeri, 25 Dischi, con 8 Film in 4K Ultra HD e Blu-ray, eccezionali contenuti speciali in Blu-ray e il bonus disc con il Magical Movie Mode in Blu-ray. Ad arricchire l’edizione, la replica del biglietto dell’Hogwarts Express, un booklet di 32 pagine con immagini, note di produzione e tanto altro, il booklet celebrativo del 20simo Anniversario, 7 card dei personaggi del primo film della saga, 7 concept cards e il mini-poster del primo film.

Compralo su Amazon.it

Si tratta di un’edizione da collezione particolarmente pregiata: dal 4 dicembre arriverà inoltre il nuovo box set Harry Potter Complete Collection Steelbook – Limited Edition.la Saga di Harry Potter con all’interno 8 Steelbook da collezione: uno per ogni film. In ogni Steelbook il film nelle versioni 4K Ultra HD e Blu-ray. Include anche il bonus disc con il Magical Movie Mode.

Compralo su Amazon.it

Leggi anche: