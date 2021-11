Guardiani della Galassia vol.3: Sylvester Stallone è sul set, ecco la foto in costume

Qualche giorno fa Sylvester Stallone aveva mostrato un video su Instagram in cui faceva vedere una sorta di dietro le quinte di come si catturavano le immagini digitali degli attori sul set per la duplicazione facciale, e l’interprete aveva dichiarato di essere all’interno della produzione dei Guardiani della Galassia, ma, considerando che non era chiaro se si trattasse di un filmato vecchio o meno, a confermare che Stallone è sul set de I Guardiani della Galassia vol.3 è stata una foto Instagram (successivamente rimossa) dello stesso interprete, che si è mostrato con il costume.

Ecco l’immagine di Sylvester Stallone con il suo costume sul set de I Guardiani della Galassia vol.3. Ricordiamo che nella saga lui interpreta il personaggio di Stakar Ogord aka Starhawk.

Già nelle scene post-credits de I Guardiani della Galassia vol.2 si vedeva Sylvester Stallone alla guida dei Guardiani della Galassia originali, ed è probabile che in questo nuovo film il super gruppo avrà più spazio.

Qualche settimana fa James Gunn ha postato una foto dal set in cui ha annunciato l’inizio delle riprese del lungometraggio. Nell’immagine si vede anche Will Poulter che vestirà i panni di Adam Warlock. Si tratta di una new entry del Marvel Cinematic Universe.

Sul set si lavorerà a ben due produzioni: l’Holiday Special, che è atteso per Natale del 2022, e Guardiani della Galassia Vol. 3 che uscirà a maggio 2023.