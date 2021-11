Dwayne Johnson vorrebbe interpretare James Bond, Netflix gli dedica un video tributo

Netflix ha realizzato un video in cui ripercorre la carriera di Dwayne Johnson... e lui afferma di voler interpretare James Bond in una nuova intervista.

Dwayne Johnson come nuovo James Bond? Suona indubbiamente strano, ma The Rock appare lanciatissimo in una nuova video intervista, dove si sofferma su questo bizzarro obiettivo; inoltre, vi presentiamo un video tributo all’attore e wrestler, realizzato da Netflix, piattaforma su cui ora è disponibile Red Notice, film che lo vede protagonista insieme a Ryan Reynolds e Gal Gadot.

Sì, mio nonno è stato un cattivo nei film di James Bond, in “Agente 007 – Si vive solo due volte” con Sean Connery. Una roba fighissima, e vorrei proseguire sulle sue orme… ed essere il nuovo Bond. Non sarò un villain: il ruolo deve essere quello di Bond.

La proposta è chiaramente provocatoria: per fisicità, stile e il non essere propriamente “british”, Johnson non sarebbe mai considerato come papabile interprete del personaggio, anche se sarebbe un eccezionale villain: tuttavia, mai dire mai, come si suol dire!

Questa la sinossi ufficiale di Red Notice, su Netflix dal 12 novembre:

Un Red Notice emesso dall’Interpol è un avviso globale per dare la caccia e catturare i criminali più ricercati al mondo. Ma quando un’audace rapina riunisce il miglior profiler dell’FBI (Johnson) e due criminali rivali (Gadot, Reynolds), non si può dire cosa accadrà.

