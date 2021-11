Amazon Prime Video arriva su macOS con un’app ufficiale

Finalmente, Amazon ha confermato l'arrivo di un'app per la piattaforma macOS, che si presenta con tutte le funzionalità necessarie per l'utilizzo.

Ascoltando le richieste degli utenti che chiedevano a gran voce il tutto, finalmente Amazon ha deciso di rilasciare un’applicazione nativa per macOS della sua piattaforma Amazon Prime Video. Si tratta di un servizio di streaming a cui è possibile accedere gratis semplicemente collegando un account abbonato ad Amazon Prime, anche se sono presenti all’interno dell’app anche diverse possibilità di acquisto, come anche canali ulteriori in abbonamento.

Come confermato, il debutto della nuova applicazione arriva senza compromessi, visto che quanto necessario è stato per fortuna supporto. Si inizia innanzitutto dalla modalità PIP (anche nota come Picture-in-Picture), atta a garantire la massima comodità quando si visualizzano dei contenuti, ma non manca anche il supporto ad AirPlay. Per quel che riguarda gli acquisti appena accennati, il colosso si è occupato di integrare il tutto al meglio.

È infatti possibile completare delle transazioni solamente sfruttando la nuova applicazione, senza che risulti necessario accedere attraverso Safari. Si può procedere con il proprio metodo di pagamento di Amazon nel caso in cui una carta sia memorizzata nell’account, ma non manca anche l’opzione di sfruttare il sistema di acquisti di Apple per le app.

Va specificato che, assieme alle altre sessioni in cui si vedono film e serie sulla piattaforma, il minutaggio viene sincronizzato in tempo reale, al fine di permettere agli utenti di poter passare da un device all’altro senza dover ritrovare il momento giusto in cui hanno abbandonato la sessione. È possibile procedere con il download dell’applicazione, in maniera ovviamente completamente gratuita, direttamente dall’App Store del Mac. Grazie all’ottimizzazione di Amazon, si ha modo di sfruttare le potenzialità del software sia sugli Apple Silicon, sia sui dispositivi con Intel all’interno, per tutti gli aggiornamenti a partire da macOS Big Sur in poi.