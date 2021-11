SpaceX ha mandato in orbita 53 nuovi satelliti, Falcon recuperato con successo

Sabato SpaceX ha mandato in orbita 53 nuovi satelliti Starlink, chiudendo una settimana piuttosto impegnativa e segnando il 25esimo lancio di successo dall’inizio dell’anno. Il lancio era stato posticipato di 24 ore, a causa delle condizioni meteo sfavorevoli di venerdì. Era a rischio anche la data di sabato, vista la densa nebbia che si era alzata nelle prime ore della mattina.

Deployment of 53 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/bnYtOqUUfC — SpaceX (@SpaceX) November 13, 2021

E SpaceX aggiorna il suo track record: il lancio ha visto per protagonista un booster già utilizzato altre otto volte. È stato il suo nono volo di successo. «Il Falcon è atterrato. È l’87esimo recupero di successo della storia di SpaceX», ha annunciato l’ingegnere Youmei Zhou durante la diretta della missione.

Il Falcon 9 è atterrato sulla nave drone ‘Just Read the Instructions’.

SpaceX oggi può contare su una costellazione di 1.844 satelliti. Nessun altro servizio di internet via satellite può contare su un’infrastruttura così estesa. Eppure siamo solo agli inizi, SpaceX ha obiettivi ancora più ambiziosi. Per il momento l’azienda ha già le autorizzazioni necessarie per mandare in orbita altri 1.000 satelliti. Decisamente un vantaggio notevole sulla concorrenza, che pure si fa sempre più agguerrita (tra gli altri, anche Boeing e Blue Origin vogliono entrare nel mercato dell’internet satellitare).