Realme Pad arriva anche in Italia, ecco prezzi e dettagli

Si parlava ormai da tempo del primo tablet targato Realme, che per fortuna è arrivato anche per il nostro paese. Si tratta di un dispositivo budget, il quale offrendo un ottimo rapporto qualità prezzo si presenta pronto al fine di stupire i consumatori in cerca di un device di fascia bassa, grazie a un totale di 3 diverse configurazioni pensate per ottimizzare proprio il costo degli utenti in relazione a quanto proposto. Scopriamo quindi tutti i dettagli svelati dalla compagnia per il suo nuovo gioiellino, il quale offre tra le altre cose una versione rinnovata su misura della Realme UI.

Il System on a Chip scelto dal colosso è il MediaTek Helio G80, il quale è in grado di fornire performance in linea con la fascia media, ottime per la maggior parte delle operazioni da effettuare con il device. Troviamo due fotocamere, una frontale e una sul retro, entrambe da 8 MP (non si tratta ovviamente di un dispositivo con particolare focus per il mondo della fotografia).

Il pannello da 10,4 pollici offre una risoluzione di 2000×1200, e c’è da notare che il device ha uno spessore di solamente 6,9 mm, particolarmente sorprendente, con un peso di 440 grammi. Le colorazioni disponibili sono Grigia e Oro, e a chiudere la configurazione troviamo una batteria da 7.100mAh, la quale dovrebbe risultare più che sufficiente per un utilizzo giornaliero moderato.

Per il nostro paese sono state confermate un totale di 3 configurazioni. La prima, quella di base che rende particolarmente accessibile il device, si presenta al prezzo base di 239€, con 3 GB di RAM + 32 GB per l’archiviazione, la seconda offre 4 GB di RAM e 64 GB per l’archiviazione per 259€, mentre l’ultima aumenta il costo a 289€ permettendo l’implementazione di 6 GB di RAM + 128 GB per l’archiviazione, chiudendo un pacchetto abbastanza completo di opportunità.