Quentin Tarantino spiega perché La Cosa è uno tra i pochi horror che lo spaventa

Quentin Tarantino da grande cinefilo quali è adora parlare di cinema, e durante un’intervista nello show di Stephen Colbert ha raccontato per quale motivo La Cosa è uno dei pochi film capaci di terrorizzarlo. C’è da dire che il suo legame con il lungometraggio è stato sancito anche dal fatto che Ennio Morricone ha utilizzato parte della colonna sonora non utilizzata per il film di Carpenter per il suo The Hateful Eight.

Ecco le parole di Quentin Tarantino sulla sua passione riguardo a La Cosa:

Gli effetti speciali di Rob Bottin nel film sono grandiosi, e credo che La Cosa sia uno dei migliori film horror di sempre. Io adoro i film horror, e di solito non mi spaventano perché reagisco bene alla suspense, anche se posso sobbalzare per un jump scare, ma quello non è indice di vero terrore. L’aspetto che mi fa paura de La Cosa è il fatto che questi personaggi sono intrappolati in un centro di ricerca dell’Artico, e nessuno sa chi di loro possa essere questa cosa. Tutto ciò insinua una forte paranoia, un qualcosa che infrange la quarta parete e che mi fa sentire esattamente quella sensazione.

Tarantino ha poi aggiunto che quando ha iniziato a scrivere Le Iene ha proprio voluto inserire questo tipo di aspetto nel lungometraggio. La Cosa è stato quindi una delle ispirazioni principali per una parte del cinema di Tarantino, considerando che anche in The Hateful Eight si può trovare l’idea del sospetto e della paranoia come tema centrale.