La prima Xbox compie 20 anni, oggi uno speciale evento per festeggiare l’anniversario

Il brand Xbox compie esattamente 20 anni. Per celebrare l'anniversario Microsoft ha organizzato un evento in diretta su tutti i suoi canali social.

15—Nov—2021 / 11:49 AM

Venti anni fa usciva la prima Xbox. Per l’occasione, Microsoft ha organizzato uno speciale evento per celebrare la storia della sua console. Sarà presente anche Dwayne ‘The Rock’ Johnson, che proprio 20 anni fa era salito sul palco del CES di Las Vegas assieme a Bill Gates per mostrare al mondo la prima console da gioco di Microsoft.

Durante l’evento di oggi non sono previsti nuovi annunci, ma Microsoft promette comunque diverse sorprese:

Vi invitiamo ad unirvi a noi il 15 novembre per celebrare il 20esimo anniversario di Xbox e Halo con una divertente trasmissione digitale per i fan di tutto il mondo. Anche se non annunceremo nessun nuovo gioco, questo evento sarà un momento speciale per guardare indietro ai 20 anni di Xbox. Condivideremo presto ulteriori dettagli, quindi restate sintonizzati

si legge nel comunicato che annuncia l’iniziativa. L’appuntamento è fissato per le 19:00 di oggi, ore italiane, su tutti i canali social di Xbox, a partire da Twitch e YouTube.

Secondo alcune fonti, è possibile che l’evento di questa sera venga utilizzato per mostrare alcuni nuovi video dei titoli più attesi della prossima stagione di esclusive Xbox, come Halo Infinite, e forse anche per annunciare l’ingresso di nuovi giochi nel catalogo del Game Pass.

Per celebrare i 20 anni del brand Xbox, Microsoft ha anche presentato un controller ufficiale per Xbox Series X/S e Xbox One con case trasparente e il logo del ventennale.

